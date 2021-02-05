Захарова: Боррель так и не выразил озабоченности ситуацией с журналистами в Латвии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не высказал озабоченности в связи с действиями Латвии в отношении русскоязычных журналистов. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Никакой "глубокой озабоченности" правами человека, свободой слова. Вообще речи нет об этом. Благостное ожидание свершения правосудия в своих членах", - написала Захарова в пятницу на своей странице в Facebook.

"Вот так и будем отвечать на все их претензии: "Будьте уверены, проведем разбирательство в соответствии с принципом законности и с уважением основных прав и свобод гражданина", - добавила она.

В пятницу Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил уверенность, что судебная система Латвии разберется в ситуации с русскоязычными журналистами в соответствии с правовыми принципами ЕС.

В начале декабря 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, два года назад возглавлявший редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде. В СГБ сообщили, что их действия были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

С 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории республики российских телеканалов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.