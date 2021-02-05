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Косачев призвал депутатов Южной Осетии решать все вопросы внутри парламента

Глава комитета Совфеда по международным делам считает важным, чтобы планы по возобновлению активизации работы комиссии по межпарламентскому сотрудничеству шли "в унисон с восстановлением нормальной конституционной деятельности парламента" республики

ЦХИНВАЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы у Южной Осетии было стабильное социально-экономическое развитие, для этого должны быть дееспособными все институты власти, а все вопросы парламентарии должны решать внутри парламента, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе рабочей встречи членов российско-югоосетинскиой комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в пятницу в Цхинвале.

Российская делегация прибыла в Цхинвал во главе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, в составе делегации сенаторы Крым Казаноков и Олег Селезнев, а также заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и другие сопровождающие лица.

"Единственный интерес России - чтобы в Республике Южная Осетия было стабильное соцэкономическое развитие, чтобы решались вопросы, которые ожидают от власти люди, и для этого должны быть дееспособными все институты власти во взаимодействии между ними. Дискуссии внутри парламента, представление любых политических платформ в отстаивании своих позиций через дискуссии, через столкновение мнений - это да, но внутри работающего парламента. Вот это, с нашей стороны, есть непременная предпосылка демократического обустройства общества, это такой же общественный заказ, который дают на любых выборах своим избранникам избиратели в любой стране, безусловно, и в Российской Федерации, и Республике Южная Осетия", - подчеркнул Косачев.

Он отметил, что для российской стороны важно, чтобы планы по возобновлению активизации работы комиссии по межпарламентскому сотрудничеству шли синхронно, "в унисон с восстановлением нормальной конституционной деятельности парламента Республики Южной Осетии". "Основная цель сегодняшней встречи - это возобновление работы, и когда мы поймем, что это реально, мы будем предельно оперативно готовы к тому, чтобы уже организовывать полномасштабное заседание комиссии с участием всех уполномоченных на это членов соответствующих парламентов", - уточнил глава комитета СФ.

О ситуации в Южной Осетии

Заседание парламента Южной Осетии, где в среду планировалось рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год, не состоялось в очередной раз из-за отсутствия кворума. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов два раза направлял письма председателю парламента республики Алану Тадтаеву с требованием созвать внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в республике, но оба раза заседание срывалось из-за неявки части депутатов на сессию. Бибилов не исключил роспуска парламента.

После прошедших в конце августа протестов, вызванных смертью задержанного Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД Игоря Наниева, парламент республики потребовал отставки генпрокурора. Позже 17 из 34 депутатов парламента, не дождавшись ответа президента республики, заявили о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора. Это не позволяет парламенту собрать кворум для принятия решений, в том числе по утверждению кандидатуры нового премьера и принятию бюджета страны.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияЮжная Осетия
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