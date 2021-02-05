Косачев призвал депутатов Южной Осетии решать все вопросы внутри парламента

ЦХИНВАЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы у Южной Осетии было стабильное социально-экономическое развитие, для этого должны быть дееспособными все институты власти, а все вопросы парламентарии должны решать внутри парламента, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе рабочей встречи членов российско-югоосетинскиой комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в пятницу в Цхинвале.

Российская делегация прибыла в Цхинвал во главе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, в составе делегации сенаторы Крым Казаноков и Олег Селезнев, а также заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и другие сопровождающие лица.

"Единственный интерес России - чтобы в Республике Южная Осетия было стабильное соцэкономическое развитие, чтобы решались вопросы, которые ожидают от власти люди, и для этого должны быть дееспособными все институты власти во взаимодействии между ними. Дискуссии внутри парламента, представление любых политических платформ в отстаивании своих позиций через дискуссии, через столкновение мнений - это да, но внутри работающего парламента. Вот это, с нашей стороны, есть непременная предпосылка демократического обустройства общества, это такой же общественный заказ, который дают на любых выборах своим избранникам избиратели в любой стране, безусловно, и в Российской Федерации, и Республике Южная Осетия", - подчеркнул Косачев.

Он отметил, что для российской стороны важно, чтобы планы по возобновлению активизации работы комиссии по межпарламентскому сотрудничеству шли синхронно, "в унисон с восстановлением нормальной конституционной деятельности парламента Республики Южной Осетии". "Основная цель сегодняшней встречи - это возобновление работы, и когда мы поймем, что это реально, мы будем предельно оперативно готовы к тому, чтобы уже организовывать полномасштабное заседание комиссии с участием всех уполномоченных на это членов соответствующих парламентов", - уточнил глава комитета СФ.

О ситуации в Южной Осетии

Заседание парламента Южной Осетии, где в среду планировалось рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год, не состоялось в очередной раз из-за отсутствия кворума. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов два раза направлял письма председателю парламента республики Алану Тадтаеву с требованием созвать внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в республике, но оба раза заседание срывалось из-за неявки части депутатов на сессию. Бибилов не исключил роспуска парламента.

После прошедших в конце августа протестов, вызванных смертью задержанного Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД Игоря Наниева, парламент республики потребовал отставки генпрокурора. Позже 17 из 34 депутатов парламента, не дождавшись ответа президента республики, заявили о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора. Это не позволяет парламенту собрать кворум для принятия решений, в том числе по утверждению кандидатуры нового премьера и принятию бюджета страны.