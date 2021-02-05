Путин обсудил с постоянными членами СБ работу с соотечественниками за рубежом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает крайне важной работу с соотечественниками за рубежом. Эту тему глава государства обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.

"Мы с вами сегодня поговорим об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом", - предложил Путин участникам совещания. По его мнению, "это большой пласт работы". "Мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна. И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической Родиной, - но и для нас в силу целого ряда обстоятельств, их много", - указал президент. Глава государства намерен обсудить на нынешней встречи эту проблему "во всем многообразии".

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.