Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию соглашений по Нагорному Карабаху

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили в пятницу по телефону ход выполнения договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств трех стран", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны рассмотрели состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в международных делах. "Намечен график предстоящих межмидовских контактов", - добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

11 января Путин, Алиев и Пашинян договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.