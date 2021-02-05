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Чижов: посещавшие акции в РФ дипломаты недостаточно знакомы с Венской конвенцией

Постпред России при ЕС отметил, что присутствие европейских дипломатов на несанкционированных акциях является предосудительным поведением

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Европейские дипломаты действовали вопреки Венской конвенции о дипломатических сношениях, участвуя в несогласованных акциях в России. Об этом в пятницу заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Что касается участия отдельных дипломатов европейских стран в незаконных акциях, то, наверное, они в последнее время недостаточно внимательно читали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая предписывает, чем могут и должны заниматься дипломатические сотрудники и чем - нет", - сказал он.

Чижов также отметил, что присутствие европейских дипломатов на несанкционированных акциях является предосудительным поведением. "Одно дело - наблюдать за политической жизнью страны пребывания и, безусловно, анализировать происходящее, это, разумеется, часть функций дипломата. А другое дело - принимать участие в противозаконных акциях, о противозаконности которых заранее известно", - добавил он.

В пятницу в МИД России сообщили, что Москва объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в российской столице и Санкт-Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве.

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