Захарова: Роскомнадзор будет опираться на закон, рассматривая блокировку западных страниц

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор будет опираться на имеющееся в России законодательство в сфере регулирования интернет-пространства, рассматривая возможность блокировки западных страниц в соцсетях. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Блокировки, регулирование интернет-среды - это Роскомнадзор и соответствующее российское законодательство, на основе которого все это осуществляется. Там четко прописаны критерии. И еще хочу сказать, что отличие нашей страны, в том числе на этом направлении, в том, что у нас есть законы, на которые опираются и Роскомнадзор, и правоохранительные органы с точки зрения квалификации действий в интернет-пространстве", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о наличии технических и юридических инструментов для блокировки страниц посольства США в соцсетях, в случае если практика публикации политических сообщений о несанкционированных протестах в России будет продолжаться.

Дипломат сравнила российский подход с западной практикой, где "теперь блокируют аккаунты, вообще никому ничего не объясняя". "Если раньше это хотя бы называлось модерацией, и рассказывали о том, что есть некоторое критическое количество пользователей, которые требуют заблокировать тот или иной аккаунт или наложить какие-то ограничительные меры временного характера на те или иные страницы, то сегодня никто ничего не объясняет модерацией. Все просто говорят о том, что больше такому аккаунту не жить, больше такому политическому деятелю, журналисту, телевизионному аккаунту не существовать на платформе социальной сети - без закона, без решения суда, без опоры на какую-либо профильную организацию в сфере журналистики, СМИ, свободы слова и так далее", - добавила она.

В то же время МИД не может оставаться в стороне от политических акций, которые позволяют себе зарубежные дипломаты и посольства, указала Захарова. "Это скоординированная акция: и публикация несуществующих маршрутов несанкционированных митингов, и политическая поддержка со стороны внешнеполитических ведомств и даже глав государств. И апогеем стало участие дипломатов непосредственно в несанкционированных мероприятиях. Вы знаете, чем это закончилось: высылкой дипломатов трех стран. Этот перформанс был на самом деле дипломатическим флешмобом, который они устроили в связи с посещением заседания суда над Навальным", - отметила официальный представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что российская внешнеполитическая служба не позволяет себе подобных действий. "И еще очень интересный факт: ведь они же себе этого не позволяют в отношении своих резонансных случаев с участием политиков, общественных деятелей и журналистов. Ведь вы же такого никогда не увидите ни в отношении [основателя Wikileaks Джулиана] Ассанжа, которого даже спецдокладчик ООН по вопросам пыток признал жертвой этих самых пыток. Только ленивый или человек вообще не интересующийся его судьбой не видит, что над человеком не просто глумились, а издевались и по большому счету пытали", - добавила она.

Ранее послу США в РФ Джону Салливану был заявлен протест в связи с размещением американским посольством в Москве сообщений в социальных сетях в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января. Как неприемлемый был квалифицирован комментарий официального представителя Госдепа США о событиях в этот день. До сведения посла доведено, что российская сторона рассматривает данные действия как прямое вмешательство во внутренние дела России и призывает соблюдать законодательство РФ и дипломатические нормы.