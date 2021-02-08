Захарова: МИД РФ уведомляет об акциях без вмешательства в отличие от западных посольств

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сообщения Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ о различных акциях за рубежом не сопровождаются политическими заявлениями и делаются в целях обеспечения безопасности граждан в отличие от публикаций посольств западных стран на территории России. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как же можно это сравнивать с тем, что делает российский МИД? Где хоть одно заявление, которое шло бы в политическую поддержку тех или иных акций, которые имеют явное внутриполитическое содержание? Их нет", - сказала она, отвечая на вопрос о резонансной полемике в соцсетях, которая развернулась вокруг сравнения публикаций ДСКЦ и посольства США.

Захарова указала, что материалы американского посольства о недавних несанкционированных митингах в Москве являются примером "классической политической акции". "То, что они продемонстрировали недавно, превзошло их же собственные таланты, потому что они давали информацию о тех маршрутах, которые не были заявлены даже организаторами [несогласованных акций]: тот самый феерический "поход на Кремль", который был объявлен, - это, видимо, полет фантазии американских дипломатов в Москве, может быть их пресс-службы", - сказала официальный представитель МИД РФ. Кроме этого, подобные публикации, по ее словам, "параллельно дублируются и поддерживаются политическими заявлениями".

"Мы это тоже видели: было заявление по линии Белого дома, по линии Госдепа США, по линии других американских дипломатов, которые явно мотивировали людей к участию в несанкционированных акциях", - пояснила Захарова. Она добавила, что возникший ажиотаж в соцсетях по этому поводу не имеет под собой веских оснований, поскольку первичный анализ показывает всю разницу подходов России и стран Запада. "Мы почему-то стали забывать это выражение: дьявол в деталях. А это действительно так", - заключила дипломат.

"Нужно посмотреть на сообщения нашего консульского департамента, ДСКЦ, на страницах наших посольств и увидеть, что те предупреждения, которые даются по их линии, в том числе и через наше приложение "Зарубежный помощник", выдержаны исключительно в фактологическом ключе. Нет никаких призывов, передергиваний фактов. Нет никакой личностной оценки тех или иных событий. Есть просто фактура, которая в первую очередь основывается на материалах правоохранительных органов тех стран, о которых идет речь", - отметила Захарова.

Таким образом, структуры российского дипведомства не призывают "поддержать ту или иную сторону в ходе каких-то внутриполитических событий", а ставят своей задачей предупредить граждан о рисках, тем самым оградить их от попадания в сложную ситуацию за рубежом. "Эти предупреждения касаются ЧС, погодных условий, сейчас уже ставших традицией локдаунов, изменений, которые связаны с пандемией и законодательными новеллами в той или иной стране, когда перекрываются города, дороги и так далее, когда происходят какие-то протестные мероприятия. Также имеется внутреннее законодательство каждой страны, которое квалифицирует их как законные, незаконные, стихийные, опасные, экстремистские и так далее. Наша задача - предупредить российских граждан", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

О публикациях посольства США

Ранее послу США в РФ Джону Салливану был заявлен протест в связи с размещением американским посольством в Москве сообщений в социальных сетях в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января. Как неприемлемый был квалифицирован комментарий официального представителя Госдепа США о событиях в этот день. До сведения посла доведено, что российская сторона рассматривает данные действия как прямое вмешательство во внутренние дела России и призывает соблюдать законодательство РФ и дипломатические нормы.