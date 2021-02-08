Володин поручил проработать меры, обеспечивающие соблюдение IT-компаниями законов РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе заседания Совета Думы поручил вице-спикеру Петру Толстому и главам профильных комитетов проработать меры, которые обеспечат соблюдение зарубежными IT-компаниями российских законов. Об этом ТАСС сообщил участник заседания.

"Председатель Государственной думы поручил предусмотреть меры, обеспечивающие работу таких компаний в рамках национального законодательства, а также присутствие их офисов в Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проанализировать ситуацию и подготовить предложения поручено Толстому, главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову, главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, а также всем фракциям. Для этого была сформирована рабочая группа во главе с Толстым.

Участник заседания допустил, что предложения такого рода могут быть рассмотрены на следующем заседании Совета Думы.