Лавров заявил, что указал Боррелю на ответственность ЕС за обрушение связей с Россией

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем указал на ответственность Брюсселя за обрушение отношений России и ЕС.

"Во время переговоров с Жозепом Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия - ЕС на системной основе. Напомнил, что в 2014 году сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной", - говорится в распространенном в понедельник заявлении министра.

По словам Лаврова, первопричиной стала поддержка Евросоюзом антиконституционного госпереворота на Украине "с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской". Он напомнил, что в результате этого были приостановлены саммиты Россия - ЕС, проводившиеся два раза в год, встречи правительства РФ с Еврокомиссией, заморожены форматы постоянного совета партнерства Россия - ЕС и других диалогов.

"Задолго до госпереворота на Украине по настоянию отдельных стран - членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС. Причина: нельзя, мол, открывать безвизовый режим для России, пока ЕС не предоставит его Грузии, Молдове и Украине. То есть и здесь - прямая политизация и откровенно антироссийский подтекст", - продолжил Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что после вступления стран Прибалтики в ЕС началась "откровенная и последовательная "дискриминация проживающего там русскоязычного населения. Он указал на то, что в этом регионе растет давление на российские СМИ, а в Латвии и Эстонии сохраняется институт "безгражданства". "Происходящее прямо противоречит положениям Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия - ЕС от 27 апреля 2004 года, прежде всего обязательству еэсовского Брюсселя о защите лиц, относящихся к национальным меньшинствам. Возникает резонный вопрос - кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что на переговорах в пятницу российская сторона подтвердила нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом. "На основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга. При таком подходе готовы и на взаимодействие по отдельным направлениям, где наши интересы совпадают", - уточнил Лавров, добавив, что удалось согласовать углубление сотрудничества в здравоохранении, науке и технологиях, борьбе с изменением климата.

"Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм", - заключил глава МИД России.