Захарова считает, что кто-то диктует Евросоюзу, как вести себя с Россией

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, опубликованное в его блоге, противоречит заявленной на пресс-конференции 5 февраля позиции. Это указывает на то, что кто-то диктует Евросоюзу, как вести себя с РФ, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве 5 февраля состоялся доверительный разговор между Боррелем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по итогам которого стороны констатировали и сложности в отношениях, и пути продвижения вперед. В числе прочего глава дипломатии ЕС поздравил российских ученых с наработками в плане эффективности и продвижения вакцины от коронавируса "Спутник V", напомнила дипломат.

"Проходит день, господин Боррель возвращается к себе в евроструктуры, и мы видим какой-то совершенно противоречащий тому, что он говорил в Москве, пост в блоге о том, как все было плохо и будет только хуже. Что же это значит? Где был Боррель настоящим: в Москве или когда вернулся в структуры Евросоюза? Ведь с ним была значительная делегация, которая вырабатывала общий подход к тому, что он озвучивал по итогам разговоров с Лавровым. Значит, речь идет не о подходах ЕС, значит, кто-то там диктует Европейскому союзу, как нужно вести себя с Россией", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД также указала, что в блоге Борреля пресс-конференция по итогам переговоров с Лавровым охарактеризована на английском языке как aggressively staged. "Как это можно перевести? Агрессивно организованная? Вообще у слова staged есть еще значение подтасовки, некой постановочности пресс-конференции. Так какая же это постановка, тем более агрессивная? Это классическая пресс-конференция, которая проходит у нас каждую неделю после переговоров Лаврова с коллегами", - добавила она.

Захарова также подчеркнула, что на этой пресс-конференции присутствовали западные журналисты, которых попросило включить в список участников представительство ЕС в Москве. "Кто это все агрессивно срежиссировал, с точки зрения господина Борреля? Ну уж точно не мы <...> Что хотят журналисты, то и спрашивают. Они задавали те вопросы, которые они считали нужными. А Боррель говорил то, что считал нужным, как мы думали, отдавая себе отчет в своих словах и делая это откровенно", - резюмировала она.