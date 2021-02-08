В Думе проработают вопрос наказания за действия, нацеленные на санкции против экономики РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе заседания Совета Думы поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб гражданам и экономике страны. Об этом ТАСС сообщил участник заседания.

"Председатель Государственной думы поднял эту тему, она обсуждалась на заседании Совета. Володин заявил, что такие действия, которые наносят ущерб нашим гражданам и экономике, недопустимы, и поручил Пискареву проработать вопрос о введении соответствующего уголовного наказания", - сказал собеседник агентства.

Для проработки темы во главе с Пискаревым была сформирована рабочая группа.

Ранее Володин, комментируя обращение основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против ряда российских лиц, не исключил введения уголовной ответственности за подобные действия. По его словам, "наказание за это должно быть очень жестким".