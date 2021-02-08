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В Думе проработают вопрос наказания за действия, нацеленные на санкции против экономики РФ

Для этого сформировали рабочую группу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе заседания Совета Думы поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб гражданам и экономике страны. Об этом ТАСС сообщил участник заседания.

"Председатель Государственной думы поднял эту тему, она обсуждалась на заседании Совета. Володин заявил, что такие действия, которые наносят ущерб нашим гражданам и экономике, недопустимы, и поручил Пискареву проработать вопрос о введении соответствующего уголовного наказания", - сказал собеседник агентства.

Для проработки темы во главе с Пискаревым была сформирована рабочая группа.

Ранее Володин, комментируя обращение основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против ряда российских лиц, не исключил введения уголовной ответственности за подобные действия. По его словам, "наказание за это должно быть очень жестким".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПискарев, Василий Иванович
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