Лавров по телефону обсудил с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Габи Ашкенази в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в частности арабо-израильское урегулирование.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на состояние дел в ближневосточном урегулировании. С российской стороны подчеркнута готовность вместе с другими участниками "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие перезапуску мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве сообщили, что стороны также рассмотрели ситуацию в Сирии и подчеркнули необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность арабской страны, а также ликвидировать террористическую угрозу в республике.

"Подтверждена обоюдная решимость противостоять попыткам пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацистов и их приспешников, предания забвению преступлений Холокоста, памяти жертв фашизма и подвига освободителей Европы. Условлено последовательно отстаивать эти принципы в ООН и других международных организациях", - добавили в дипведомстве.

Министры также обсудили двустороннюю повестку дня и подтвердил и настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей.