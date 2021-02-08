Лавров подтвердил готовность к взаимодействию с переходной администрацией Ливии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Манафи и премьер-министром Абдель Хамидом ад-Дбейбой в понедельник подтвердил готовность Москвы к конструктивному взаимодействию с переходной администрацией этой страны.

"Сергей Лавров подтвердил готовность России к конструктивному взаимодействию с переходной администрацией Ливии в целях скорейшего преодоления затянувшегося кризиса в этой стране, а также акцентировал настрой на укрепление сотрудничества в интересах дальнейшего развития традиционно дружеских российско-ливийских отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.