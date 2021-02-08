Лавров в разговоре с главой МИД Эфиопии выразил надежду на стабилизацию в стране

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен обсудили в понедельник по телефону деэскалацию внутреннего конфликта в республике.

"Демеке Меконнен информировал Сергея Лаврова о мерах эфиопского правительства по восстановлению конституционного порядка в регионе Тыграй. Подтверждена неизменная приверженность Российской Федерации принципам уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности Эфиопии. Выражена надежда, что усилия руководства Эфиопии по деэскалации внутреннего конфликта обеспечат поэтапную стабилизацию обстановки в стране. Лавров также высказался за нормализацию отношений между Эфиопией и ее соседями в интересах установления мира и процветания в регионе Африканского Рога", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество в разных областях. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия, наращивание культурных и гуманитарных связей", - указали в МИД.

Министры подтвердили важность совместной работы по претворению в жизнь решений состоявшегося в октябре 2019 года в Сочи саммита Россия - Африка, включая продолжение политических консультаций министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза, а также развитие взаимовыгодных деловых контактов по линии созданной в России Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.

Военная операция эфиопских сил началась в штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя напали на объекты Северного командования, убили остававшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. В то же время 5 февраля в ООН сообщили о "стремительном ухудшении" гуманитарной ситуации в Тыграе из-за затрудненного доступа к пострадавшему от конфликта населению.