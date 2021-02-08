Комитеты Думы и Меджлиса Ирана могут в марте обсудить борьбу с COVID-19 и СВПД

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам и профильный комитет Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана в марте планируют обсудить борьбу с пандемией коронавируса и перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в своем Telegram-канале сообщил в понедельник глава думского комитета Леонид Слуцкий.

"Планируем в марте провести совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Меджлиса, где обсудим укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе в вопросах борьбы с COVID-19, дальнейшие перспективы СВПД - иранской ядерной сделки, влияние прихода новой администрации в США на изменение ситуации в регионе в целом, а также взаимодействие в экономической и энергетической сферах", - написал депутат.

Глава Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф в понедельник провел встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Это первая зарубежная поездка Галибафа в должности председателя Меджлиса.