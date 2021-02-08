Захарова: Россия призывает к цивилизованному диалогу по вопросу о блокировках в соцсетях

По ее словам, ситуация с блокировкой бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях указала на необходимость "нормального, здорового, неполитизированного, основанного на законе" регулирования этой сферы. "Но, учитывая глобальный охват социальными сетями всемирной аудитории, есть понимание того, что это требует, конечно, общего подхода и общих норм и правил, чтобы не группа неизвестных товарищей, по неизвестным причинам принимающих решения о блокировке, правила балом, - а мы понимаем, что это все политизировано было до крайней степени, что касается США, - а чтобы были четкие и понятные правила", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Поэтому мы с этим работаем, и, кстати говоря, выносим все эти темы на площадки международных организаций, профильных международных организаций. И диалог этот должен вестись цивилизованно, коллективно, на основе различных точек зрения, поиска консенсуса и понимания того, как это лучше организовать. Вот это и называется цивилизованной работой, а не тогда, когда группа людей нажимает на кнопку и говорит: "Все, такого человека не будет больше на нашей платформе, потому что мы его не хотим, он нам не нравится, это наша точка зрения", - пояснила Захарова.

Так, она указала, что решение о блокировке аккаунтов Трампа было политически мотивированным и стало примером нечистоплотного поведения со стороны руководства соцсетей. По ее словам, бывший глава Белого дома приносил колоссальную прибыль интернет-гигантам все годы своего президентства, несмотря на то, что он "позволял себе экстравагантные оценки и суждения". "А потом, за пару дней до того, как он перестал быть президентом, его по идеологическим соображениям отключили, как будто он перестал быть тем Дональдом Трампом, которым был все эти годы. Как же быть? Это же, мягко говоря, нечистоплотно, потому что это в том числе бизнес, это деньги", - заметила Захарова.

По ее словам, руководствам социальных сетей в связи с этим следует задать вопрос о том, как "они разграничивают свободу самовыражения, зарабатывание денег, этические нормы". При этом Захарова считает, что люди в ответ на сложившуюся ситуацию не прибегнут к самоцензуре, а будут стремиться к выработке общих, понятных для всех норм. "Тогда каждый будет принимать для себя решение, готов он по этим правилам работать, действовать, писать, публиковать что-то. Самое главное, он будет понимать, где заканчиваются его свободы и начинаются уже действия некоего регулирующего механизма", - добавила дипломат.

Она также отметила, что МИД РФ привык работать в условиях различных, порой ничем не мотивированных ограничений в интернет-пространстве и готов к различным ситуациям в будущем. Например, уже неоднократно блокировались аккаунты различных политических деятелей, а настоящие страницы посольств РФ не проходили верификацию, в отличие от фейковых. "Мы с этой действительностью работаем каждый день. У нас уже есть наработанные схемы. <...> Не думайте, что должен прогреметь гром среди ясного неба и тогда что-то произойдет. Все уже давным-давно происходит: это и блокировки, это и временные ограничения, или неразмещения материалов, или технологические сложности, как нам говорили, или длительные проверки при размещении материалов", - заключила Захарова.

Блокировка аккаунтов Трампа

После беспорядков в Вашингтоне компания Facebook, которой принадлежат сервисы Facebook и Instagram, приняла решение лишить действующего на тот момент главу американского государства Дональда Трампа возможности писать в его аккаунтах в этих соцсетях до истечения его полномочий 20 января. Глава Facebook Марк Цукерберг выразил мнение, что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" своему оппоненту на выборах. Однако позже аккаунты главы американского государства вновь стали доступны для просмотра.

Компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, из-за беспорядков на постоянной основе заблокировала аккаунт действующего президента, сославшись на нарушения Трампом правил, а также в связи с опасением, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.