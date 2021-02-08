Россотрудничество заявило, что протесты в Белоруссии не сказались на положении там россиян

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ситуация с протестами в Белоруссии не обернулась возникновением угроз для россиян на территории республики, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков, выступая на церемонии открытия X сессии Международной молодежной модели ООН дипакадемии МИД России в формате онлайн.

"Что же касается российских граждан, которые находятся там, в Белоруссии, не вижу для них никаких особых угроз", - сказал Примаков, отвечая на вопрос.

Он выразил надежду, что антироссийские настроения никогда не возобладают в Белоруссии, а протесты в республике не скажутся на двусторонних отношениях. "Так или иначе я считаю, что протесты на наших отношениях, безусловно, могут сказаться только в том случае, если в Белоруссии произойдет какой-то переворот, не дай Бог, и к власти придут антироссийские какие-то силы, как мы видели это произошло на Украине. Надеюсь, что все-таки белорусский народ мудрый и такого никогда не допустит", - сказал Примаков. Он отметил братские отношения народов двух стран.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли президентские выборы, на которых, согласно ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.