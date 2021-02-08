В Аргентине предложили провести большую выставку о научных достижениях России и СССР

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 февраля. /ТАСС/. Министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России. Об этом сообщил в понедельник посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Министр культуры предложил провести амбициозное мероприятие - <...> организовать выставку под названием "От Спутника до Спутника", где можно было бы продемонстрировать научные достижения Советского союза и России от первого спутника, который был запущен в космос, до [российской вакцины от коронавируса] "Спутника V", - сказал он журналистам.

Посол отметил, что предложение, озвученное министром во время встречи, пока находится на стадии идеи. "Надеемся, что эта идея вызовет интерес у наших коллег в Москве, - сказал посол. - На мой взгляд, такую выставку можно было бы провести с успехом не только в Аргентине, но и по другим странам, может быть, не только Латинской Америки".

По словам Феоктистова, Бауэр также предложил "совместно отметить 200-летний юбилей со дня рождения писателя Федора Достоевского". В качестве возможной площадки рассматривается один из крупнейших культурных центров Буэнос-Айреса - Культурный центр имени Киршнера.

Посол также сообщил, что из-за пандемии были отменены гастроли Мариинского театра, которые должны были состояться в конце прошлого года, и перенесены выступления артистов Большого театра, которые были запланированы на этот год. "Большой театр теперь предварительно приедет в 2023 году, хотя его приезда здесь очень ждали и готовились", - отметил Феоктистов.