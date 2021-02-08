Захарова: страны Запада используют российских оппозиционеров как инструмент давления на РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Запад рассматривает российских оппозиционеров в качестве инструмента для попыток повлиять на ситуацию в России, а не как серьезных политических фигур. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "РЕН ТВ", комментируя состоявшуюся в понедельник онлайн-встречу представителей стран Запада с российскими оппозиционерами.

Дипломат напомнила, что участвовавший в этой видеоконференции Владимир Ашурков ранее фигурировал в видео, где он встречался с представителями британских спецслужб и обсуждал возможность финансирования акций протеста на территории России. "[На Западе] используют этих людей как инструмент. Эти люди не рассматриваются Западом в качестве личностей, серьезных политических фигур. Для них это - инструмент бесконечного давления и попыток влияния на нашу страну", - указала Захарова.

Ранее Захарова отметила, что в понедельник постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями российской оппозиции, в которой приняли участие не только государства - члены ЕС, но и представители таких стран, как США и Великобритания.