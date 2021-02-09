{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин 9 февраля выступит на ежегодном совещании судей

В совещании президент примет участие по видеосвязи

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня выступит в начале совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Путин работает в резиденции в Ново-Огареве, в мероприятии он примет участие по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что такие совещания являются ежегодными.

"На них, как правило, обсуждаются итоги работы за минувший год и основные задачи на год предстоящий, - указал он. - В этот раз 2020 [год], конечно, был весьма сложным, в том числе и для нашей судебной системы, - функционирование в условиях пандемии".

Песков добавил, что выступление Путина на совещании будет открытым. Помимо этого в открытой части с докладом выступит председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Также у президента во вторник запланировано несколько непубличных мероприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков: призывы ФБК к США и ЕС ввести санкции против россиян де-юре не являются госизменой
Но де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначное, подчеркнул представитель Кремля
Читать полностью