Путин 9 февраля выступит на ежегодном совещании судей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня выступит в начале совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Путин работает в резиденции в Ново-Огареве, в мероприятии он примет участие по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что такие совещания являются ежегодными.

"На них, как правило, обсуждаются итоги работы за минувший год и основные задачи на год предстоящий, - указал он. - В этот раз 2020 [год], конечно, был весьма сложным, в том числе и для нашей судебной системы, - функционирование в условиях пандемии".

Песков добавил, что выступление Путина на совещании будет открытым. Помимо этого в открытой части с докладом выступит председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Также у президента во вторник запланировано несколько непубличных мероприятий.