Захарова: истерика стран Запада в отношении РФ не сможет изменить политику Москвы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Политика России не зависит от давления внешних игроков, истерика стран Запада в отношении РФ не сможет изменить ее политический курс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

"Не надо фокусироваться на этой истерике как на чем-то, что может перекрыть, изменить нашу политику. Наша политика не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее", - сказала она.

Официальный представитель МИД отметила, что история с высылкой российских дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши не является беспрецедентной, "грубо повторяя то, что мы уже видели и проходили". "Это длится годы, десятилетия, столетия. Люди, я имею в виду наш коллективный Запад, отстаивают собственные интересы. Тогда, когда у них нет никаких возможностей для равноправной конкуренции, которая основана была бы на праве, на законе, на общих правилах регулирования, они приступают к агрессивной политике", - добавила дипломат.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в тот же день, им был заявлен протест.

8 февраля в качестве ответной меры эти страны выслали российских дипломатов. На Смоленской площади указали на необоснованность этих действий.