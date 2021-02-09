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Песков: чиновники из регионов постоянно проходят учебу для совершенствования навыков

Обучение идет регулярно и в разных форматах, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Учеба для руководящих региональных кадров проводится постоянно и в разных форматах, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о внеочередном обучении для региональных чиновников, организованном Администрацией президента.

"Обучение идет регулярно, постоянно, в разных форматах, это просто продолжение работы с региональными руководителями", - пояснил представитель Кремля. Он назвал такую учебу "программой по совершенствованию навыков работы в различных сферах для руководящих кадров".

"Эта работа была, есть и она будет продолжаться", - отметил Песков.

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