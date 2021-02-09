Патрушев и Галибаф подтвердили готовность к расширению сотрудничества России и Ирана

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече в Москве во вторник обсудили развитие сотрудничества двух стран в различных областях, в том числе в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Николай Патрушев и Мохаммад Багер Галибаф обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранских отношений в различных сферах, в том числе в области безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "собеседники подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах".