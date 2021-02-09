Косачев: Россию и Иран объединяет стремление защитить свой национальный суверенитет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия и Иран развиваются в условиях сильного внешнего давления, обе страны объединяет стремление отстоять интересы своих народов. Об этом заявил во вторник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с главой комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Моджтабом Зольнури.

"Иран и Россия развиваются в условиях мощного внешнего давления. Уверен, что наши страны объединяет стремление защитить свой национальный суверенитет, отстоять интересы соответствующих народов. И в этом смысле мы, безусловно, поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать друг друга", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что между иранскими и российскими парламентариями всегда были очень тесные контакты по линии профильных комитетов. Сенатор также добавил, что Иран и Россия являются очень важными участникам глобальных процессов международной политики.

Как говорится в распространенном пресс-службой Совфеда сообщении, Косачев и Зольнури подтвердили обоюдную готовность к развитию взаимодействия между профильными комитетами. "В ходе переговоров отмечена необходимость укрепления двусторонних экономических связей, затронуты региональные вопросы, а также широкий круг тем, включая энергетику и сельское хозяйство", - отмечается в нем.

Парламентская делегация Ирана находится с визитом в России. Накануне в Совете Федерации прошли переговоры председателя верхней палаты Валентины Матвиенко с главой Меджлиса Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.