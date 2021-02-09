Антонов: Россия и США ведут рабочий диалог онлайн, очные встречи еще не намечены

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Должностные лица России и новой администрации США ведут пока обмен мнениями на рабочем уровне в режиме онлайн, очные контакты высокого уровня еще не намечены. Об этом сообщил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, посол России в США Анатолий Антонов.

"Конечно же, ничего не заменит очные контакты. Конечно же, какими бы эффективными ни были онлайн-встречи, очные контакты важны для того, чтобы лучше понять позиции друг друга", - подчеркнул российский дипломат.

Однако, констатировал он, "на сегодняшний день американская команда [еще] формируется". Поэтому между Россией и США "предполагается пока экспертный обмен мнениями онлайн", уточнил посол.

"На сегодняшний день личных каких-то встреч [нет]. Об этом говорить еще достаточно рано. Просто люди еще не расселись на своих местах в различных ведомствах [новой администрации США]", - отметил Анатолий Антонов.

Инаугурация нынешнего президента США Джо Байдена состоялась 20 января. В Вашингтоне продолжается процесс кадровых назначений на ключевые посты, утверждения Сенатом Конгресса США выдвинутых Байденом кандидатур.