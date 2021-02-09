Постпред: Запад "учит" РФ демократии, хотя сам жестко разгоняет протестующих

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Западные страны стремятся навязать России уроки демократии, в то время как сами жестко разгоняют протестующих. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

"И я хочу воспользоваться возможностью передать большую благодарность, искреннюю благодарность всего нашего коллектива и от себя лично <...> нашим журналистам, которые дают нам замечательную пищу и показывают, что реально происходит на Западе у тех "учителей", которые пытаются нам, <...> грубо говоря, впарить уроки демократии", - сказал он.

Лукашевич отметил, что несколько раз западные дипломаты предпринимали попытки обострить тему, связанную с действиями российских властей в отношении несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального. "На этом фоне <...> мы выступили и выступали, и выступаем очень профессионально, мы не занимаемся пропагандой, мы показываем на фактах. Причем факты в последний раз иллюстрировали целым видеорядом", - сказал он.

Ранее МИД РФ опубликовал видео, в котором наряду со случаями полицейского насилия в Австрии, Нидерландах, Польше, США, Финляндии, Франции и Чехии показаны случаи агрессии в отношении правоохранителей на несанкционированных акциях в России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде во время своих недавних визитов в Москву промолчали в ответ на показанное российской стороной видео о провокациях на несанкционированных акциях в России.