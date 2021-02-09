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Зампостпреда РФ при ООН призвал Запад способствовать укреплению доверия сирийских сторон

ООН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Западные страны могли бы больше способствовать укреплению доверия в Конституционном комитете Сирии (ККС). Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявление спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена о провале пятого заседания ККС. Ранее Совет Безопасности провел закрытое заседание по сирийскому урегулированию.

"Уверены, что это единственный работающий формат, которому нет альтернативы, - подчеркнул он. - В настоящий момент необходимо доверие сторон, и этому могли бы способствовать и западные страны, если бы работали должным образом с оппозицией и конструктивно стимулировали бы Дамаск".

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