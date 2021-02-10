Госдума обсудит ужесточение наказания за реабилитацию нацизма и правила для сетей аптек

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду обсудит законопроекты об ужесточении наказания за отрицание преступлений нацизма, о регулировании работы аптечных сетей, а также о запрете изымать домашних животных за долги и о едином подходе при зачислении в ведомственные вузы детей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии.

Автором пакета законопроектов об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма, вынесенных на первое чтение, выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В действующем законодательстве установлена повышенная ответственность по статье 354.1 Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" в случае использования нарушителем средств массовой информации. В частности, за это грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Яровая предлагает дополнить статью, указав в качестве квалифицирующего признака использование "информационно-телекоммуникационных сетей", включая интернет.

Другим законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях предлагается предусмотреть ответственность юридических лиц за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. За такие правонарушения с использованием СМИ и интернета юридическим лицам может грозить административный штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Регулирование для аптечных сетей

Депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Документ внесен в палату парламента в марте прошлого года депутатами-единороссами во главе с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Проект предусматривает в том числе обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, введение единого реестра фармацевтических работников и разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства.

Новые нормы направлены также на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. Так, в законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений. В частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

Другие законопроекты

Запланировано первое чтение поправок в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ о запрете изъятия домашних животных у должников. В действующей редакции ГПК содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть в первом чтении и законопроект, вводящий единый подход в вопросе преимущественного зачисления в ведомственные вузы детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии. Инициативу внесла в Госдуму в декабре прошлого года группа депутатов, среди которых глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки предлагается внести в закон "Об образовании".

Авторы инициативы предлагают наделить детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии преимущественным правом зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Как отмечают депутаты, сегодня на детей таких сотрудников не распространяются преимущественные права зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования.