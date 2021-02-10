{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол России в США не связывает больших ожиданий с администрацией Байдена

Анатолий Антонов заявил, что сотрудникам дипломатических представительств России в США приходится из-за ухудшения двусторонних отношений работать "в тяжелейших условиях"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов не связывает с новой американской администрацией никаких крупных ожиданий конструктивного развития отношений Москвы и Вашингтона. Об этом Антонов заявил во вторник на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско в Вашингтоне.

"Не большие ожидания у нас с вами всех, как мы понимаем, и от того, что нас ждет, что у нас будет. Но, и это особенно важно, я хотел бы всем <...> сказать спасибо за поддержку", - обратился посол к своим коллегам, которые вместе с ним пришли к могиле Бодиско.

"Все, что мы делаем, мы делаем абсолютно правильно. Мы спокойно, без истерики отстаиваем национальные интересы Российской Федерации через развитие, насколько это возможно, российско-американских отношений. А в том, что они нужны и востребованы, ни у меня, ни у вас всех нет никакого сомнения", - подчеркнул Антонов.

По сложившейся традиции он отдал дань памяти своему предшественнику в канун Дня дипломатического работника, отмечаемого в России 10 февраля. Живые цветы посол возложил к подножию обелиска, который установлен на могиле Бодиско на кладбище Оук-Хилл в Джорджтауне. В этом некрополе, появившемся в середине XIX века, погребены американские политические деятели, военачальники, крупные предприниматели и филантропы.

"Сегодня как никогда хочется оглянуться назад и посмотреть, что удалось [сделать]", - отметил Антонов. Он констатировал, что сотрудникам дипломатических представительств России в США приходится ввиду неуклонного ухудшения двусторонних отношений в последние годы работать "в тяжелейших условиях". "Последние три администрации [США] не сделали ничего для того, чтобы российским дипломатам здесь жилось лучше, спокойнее, комфортнее", - посетовал посол. По его словам, проблем и задач у работающих в США российских дипломатов "огромное множество".

Инаугурация нынешнего американского президента Джо Байдена состоялась 20 января.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
Пандемия COVID-19
Посол РФ в Лондоне заявил, что отношения между странами стабилизировались на низком уровне
Андрей Келин обратил внимание на отсутствие межгосударственного сотрудничества по теме разработки вакцин от коронавируса, хотя на уровне компаний взаимодействие ведется
Читать полностью