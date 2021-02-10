Посол России в США не связывает больших ожиданий с администрацией Байдена

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов не связывает с новой американской администрацией никаких крупных ожиданий конструктивного развития отношений Москвы и Вашингтона. Об этом Антонов заявил во вторник на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско в Вашингтоне.

"Не большие ожидания у нас с вами всех, как мы понимаем, и от того, что нас ждет, что у нас будет. Но, и это особенно важно, я хотел бы всем <...> сказать спасибо за поддержку", - обратился посол к своим коллегам, которые вместе с ним пришли к могиле Бодиско.

"Все, что мы делаем, мы делаем абсолютно правильно. Мы спокойно, без истерики отстаиваем национальные интересы Российской Федерации через развитие, насколько это возможно, российско-американских отношений. А в том, что они нужны и востребованы, ни у меня, ни у вас всех нет никакого сомнения", - подчеркнул Антонов.

По сложившейся традиции он отдал дань памяти своему предшественнику в канун Дня дипломатического работника, отмечаемого в России 10 февраля. Живые цветы посол возложил к подножию обелиска, который установлен на могиле Бодиско на кладбище Оук-Хилл в Джорджтауне. В этом некрополе, появившемся в середине XIX века, погребены американские политические деятели, военачальники, крупные предприниматели и филантропы.

"Сегодня как никогда хочется оглянуться назад и посмотреть, что удалось [сделать]", - отметил Антонов. Он констатировал, что сотрудникам дипломатических представительств России в США приходится ввиду неуклонного ухудшения двусторонних отношений в последние годы работать "в тяжелейших условиях". "Последние три администрации [США] не сделали ничего для того, чтобы российским дипломатам здесь жилось лучше, спокойнее, комфортнее", - посетовал посол. По его словам, проблем и задач у работающих в США российских дипломатов "огромное множество".

Инаугурация нынешнего американского президента Джо Байдена состоялась 20 января.