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Посол в Лондоне заявил, что Россия ожидает ввода новых санкций из-за ситуации с Навальным

Андрей Келин не сомневается, что Лондон повторит санкционные действия Брюсселя в отношении России

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) и Великобритания могут ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Такое мнение выразил во вторник в разговоре с российскими журналистами посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Такой риск всегда бывает, сейчас это широко обсуждается на уровне Евросоюза, естественно, мы ожидаем, что после визита [в Россию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля будет сначала встреча министров, затем саммит и какие-то новые санкции по линии Евросоюза будут объявлены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о риске введения новых санкций.

"Великобритания идет здесь своим путем, после выхода из Евросоюза она дублирует санкции, которые вводит Евросоюз, но уже на национальной основе. В некоторой части они [британцы] уже изобретают свои санкции, потому что "закон Магнитского" на уровне Евросоюза не был принят, а британцы приняли свой и вписали туда несколько человек", - добавил дипломат.

Он не сомневается, что Лондон повторит санкционные действия Брюсселя. "Скорее всего. И свои [санкции] добавит к этому", - заметил Келин, отвечая на уточняющий вопрос. "Но какого-либо влияния на внешнеполитический курс России это не оказывает, на принятые решения тоже", - сказал глава диппредставительства в преддверии отмечаемого 10 февраля в России Дня дипломатического работника.

7 февраля Боррель по итогам визита в Москву (4-6 февраля) сообщил, что Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, задействовав новый механизм, который предусматривает санкции за нарушения прав человека. Он уточнил, что этот вопрос будет обсужден на уровне министров иностранных дел ЕС 22 февраля.

В МИД РФ в ответ заявили, что удивлены тем, как глава европейской дипломатии оценивает свою поездку в Россию, отметив, что эти выводы разнятся с предыдущими заявлениями Борреля.

Теги
ВеликобританияРоссия
Пандемия COVID-19
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