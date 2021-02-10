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Захарова заявила, что Россия будет решать внутренние проблемы без внешнего участия

Дипломат отметила, что в каждой стране государство, народ, гражданское общество, журналисты, активисты и другие представители общества должны решать проблемы своей страны сами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия сама без внешней помощи и вмешательства способна преодолеть внутренние проблемы. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Внутренние проблемы наша страна решит сама без внешнего участия. Нам это внешнее участие в нашей отечественной истории очень дорого обходилось", - сказала она.

Дипломат отметила, что в каждой стране государство, народ, гражданское общество, журналисты, активисты и другие представители общества должны решать проблемы своей страны сами, а другие суверенные независимые государства, "которые не имеют никакого отношения к внутренней повестке", не должны вмешиваться. "Ровно об этом мы и говорим", - подчеркнула Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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