Захарова: Россия не считает, что диалог с ЕС провален по итогам визита Борреля в Москву

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская сторона по итогам состоявшихся переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Москве не разделяет оценок о провале диалога с ЕС. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Нет, - ответила Захарова на соответствующий вопрос. - Кстати говоря, и он [Боррель] не разделил. Он вышел после переговоров на пресс-конференцию <...>, ничего о провале или о временах холодной войны он не сказал. Это началось после того, как он в Брюссель приехал".

Захарова обратила внимание на то, что Боррель на пресс-конференции с Лавровым охарактеризовал переговоры "в позитивном ключе", отмечал как разногласия, так и возможности для развития двустороннего сотрудничества. "Никто его насильно к этим оценкам не склонял. Он сам вышел и все сказал. <...> А потом приехал в Брюссель и что-то пошло не так", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, по возвращении Борреля в Брюссель, в Евросоюзе началась истерика. В Европейском парламенте стали говорить о том, что визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Москву стал провалом, и угрожать ему лишением должности.

Боррель был в России с визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля состоялась его встреча с Лавровым. Тогда глава европейской дипломатии отметил, что Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних и международных отношений, включая борьбу с пандемией и глобальным изменением климата, восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, разногласия по Украине, поддержку Брюсселем Навального и высылку из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.