Эксперты НОМ поддерживают идею обязать кандидатов на выборах сообщать о статусе иноагента

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поддерживает законопроект, обязывающий кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Об этом говорится в докладе НОМ об эволюции избирательного законодательства в современной России, который в среду был представлен на пресс-конференции в ТАСС.

"В условиях усиливающегося давления на Россию со стороны Запада, постоянных попыток вмешательства во внутренние дела, в том числе в выборы с целью дискредитации выборов и делигитимации их результатов, необходимо предпринять все необходимые усилия для защиты избирательных прав граждан, процесса и результата выборов от воздействия извне", - говорится в докладе.

"С этой целью инициировано введение в избирательное законодательство понятий "кандидат, выполняющий функции иностранного агента", и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента", в отношении кандидатов на выборные должности, получающих иностранное финансирование. Избиратели должны быть проинформированы об этом факте. Сведения об этом должны быть указаны в подписных листах, агитационных материалах, в ходе проведения агитационных мероприятий, размещены на информационных стендах и в избирательных бюллетенях", - уточняют эксперты НОМ.

Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму члены комиссий Совфеда и Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он устанавливает, что кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Аналогичные нормы коснутся в том числе и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом.

Согласно документу, такие кандидаты должны указывать информацию о том, что они аффилированы с лицом, выполняющим функции иностранного агента, в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, а также в выпускаемых агитационных материалах. Кроме того, эти данные также должны быть размещены на информационных стендах в помещении УИК и в избирательных бюллетенях.