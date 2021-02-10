Песков: Россия выступает за диалог с ЕС, несмотря на чрезмерный проблемный потенциал

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чрезмерный проблемный потенциал в отношениях России и Евросоюза не должен мешать диалогу двух сторон и нормализации отношений. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам его визита в Россию.

Песков отметил, что Москва неоднократно выражала сожаления в связи со свертыванием Евросоюзом диалога с Россией и заявляла о поиске путей нормализации отношений.

"Именно об этом и говорилось на переговорах глав дипломатии России и ЕС - о том, что, несмотря на чрезмерный проблемный потенциал в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога", - сказал Песков. Он заметил, что эту же идею высказывал и Боррель. "Нам эти его заявления импонируют больше", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в Москве очень внимательно следят за высказываниями главы европейской дипломатии и согласны, что переворот на Украине в 2014 году, а также ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений России и Евросоюза. "Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом (об урегулировании между оппозицией и действующей властью в Киеве в феврале 2014 года - прим. ТАСС), не выполнили своих обязательств, что привело к государственному, силовому перевороту в сердце Европы, - заметил Песков. - И именно поэтому у нас ухудшились отношения, именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо". Тогда же Брюссель пошел по пути свертывания диалога с Москвой "практически во всех областях", добавил пресс-секретарь президента.

Боррель был в России с визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля состоялась его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.