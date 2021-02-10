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Комиссия Думы по расследованию иностранного вмешательства обсудит тему искажения истории

Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, для обсуждения этого вопроса есть все основания

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ проведет заседание, посвященное вопросу искажения истории. Об этом в среду сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы хотим поработать по вопросу искажения истории. Мы об этом говорим и видим, что для этого все основания есть: издевательства над нашими ветеранами. Это отдельная тема для нашей комиссии. Мы ее проведем обязательно", - сказал Пискарев в ходе заседания, говоря о дальнейших планах парламентариев.

В среду комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проводит заседание, на котором обсуждается вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные протестные акции.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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