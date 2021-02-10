Зампостпреда РФ в ООН уверен, что команде Байдена будет сложно отойти от русофобии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия не питает особых иллюзий по вопросу изменения политики Вашингтона в отношении Москвы, США будет сложно отойти от русофобии. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в телемосте с участниками X Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России.

"[Президент США] Джо Байден уже по многим вопросам высказался, но в том, что касается России, честно говоря, иллюзий особых нет. Направленность американской внешней политики остается на сдерживание России и Китая. Россия воспринимается в качестве противника, иногда и врага", - сказал он и добавил, что суть американской политики остается эгоистичной, направленной на реализацию своих собственных интересов за счет сдерживания других стран.

"От русофобии и сдерживания России отойти им будет сложно. Люди, которые находятся в команде [Байдена], нам известны, и иллюзий в отношении них никаких нет", - подчеркнул первый заместитель постпреда.

Вместе с тем Полянский отметил, что команда нынешнего президента США является более профессиональной, нежели предыдущая. В этой связи он напомнил о позитивном сигнале со стороны Вашингтона - решении продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Администрация Трампа нас убеждала, что это невозможно уже никогда, что Америка на это не пойдет, пойдет только на определенных условиях, которых нет в договоре сейчас, на то, чтобы за столом переговоров был Китай, которому это абсолютно не нужно, и, в общем-то, честно говоря, особых логичных причин для этого сейчас нет. И вдруг все развернулось на 180 градусов", - пояснил Полянский.

"Посмотрим, что будет дальше. <...> При должном профессионализме и правильном настрое мы к чему-то, но придем", - заключил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.