Посол РФ заявил, что жители регионов Германии заинтересованы в использовании "Спутника V"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российское посольство получает запросы от жителей регионов Германии, которые интересуются возможностью привиться вакциной "Спутник V". Об этом сообщил в среду посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Немало позитивных запросов поступает из регионов [Германии], из федеральных земель, просто от рядовых граждан, которые откровенно говорят: "Мы хотим привиться "Спутником V", - сказал он.

Нечаев отметил, что в ФРГ относятся к российской вакцине все более благосклонно. "В Германии все больше склоняются к мысли о том, что со "Спутником" можно работать, нужно работать, это в интересах граждан, которые внимательно следят за тем, как различные вакцины распределяются на пространстве Евросоюза", - сказал дипломат.

В ФРГ ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, произведенные за пределами ЕС, в частности в РФ. И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС).

Россия уже подала заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что ЕАЛС сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Российско-германские отношения

Сергей Нечаев считает, что российско-германские отношения переживают не лучшие времена, поскольку на данном этапе власти ФРГ взяли курс на сдерживание России.

"Российско-германские отношения знавали лучшие времена. Наши западные коллеги избрали курс на сдерживание России, который <...> стал уже некой самоцелью. Раздаются странные фразы о том, чтобы выстраивать отношения с Россией с позиции силы. Не говоря уж о том, что некоторые высказывания наших западных партнеров носят ультимативно-назидательную тональность, что в отношениях с нами неприемлемо", - сказал он.

По мнению дипломата, недавние попытки вмешательства ФРГ в события вокруг Алексея Навального и угрозы санкциями являются составляющими курса на сдерживание России. "На это мы, естественно, не можем не реагировать", - подчеркнул Нечаев.

Посол отметил, что в Германии есть немало людей, осознающих важность двустороннего диалога. "Кому-то, видимо, выгодно предать забвению тот огромный потенциал российско-германских связей, который был наработан десятилетиями послевоенного развития. <...> Тем не менее в наших отношениях есть позитивная повестка дня. О ней не надо забывать. У нас в Германии немало друзей, которые видят и осознают преимущества и необходимость российско-германского диалога, нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое отвечало бы интересам народов России, Германии и всей Европы", - пояснил он.

"Мы готовы к наращиванию позитивной повестки дня, но это, как говорил [президент РФ] Владимир Путин на Давосском форуме, дело взаимное. Нужно, чтобы было встречное движение", - подытожил Нечаев.