МИД РФ подтвердил готовность продолжать работать с ЛАГ по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует усилия Лиги арабских государств (ЛАГ) по ближневосточному урегулированию и намерена продолжать сотрудничество с организацией по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего 8 февраля в Каире внеочередного заседания ЛАГ на уровне министров иностранных дел.

"Приветствуем обозначенную участниками встречи в ее итоговом заявлении приверженность комплексному и справедливому решению палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ (Совета Безопасности - прим. ТАСС) и ГА [Генеральной Ассамблеи] ООН, а также Арабскую мирную инициативу. Исходим из того, что достигнутые на заседании СМИД [Совета министров иностранных дел] ЛАГ договоренности идут в русле коллективных усилий по содействию урегулирования этого застарелого конфликта на основе двугосударственного принципа. Отмечаем, что в документе подтверждается важная роль "квартета" международных посредников в качестве механизма сопровождения мирного процесса", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном в среду на сайте МИД РФ.

"Со своей стороны Россия как постоянный член СБ ООН и участник "квартета" подтверждает принципиальную готовность к продолжению конструктивного взаимодействия как с арабскими партнерами, так и с непосредственными сторонами конфликта с целью скорейшего перезапуска прямых палестино-израильских переговоров для решения фундаментальных вопросов окончательного статуса", - указала она.

РФ исходит из того, что это будет способствовать созданию благоприятных условий для общего оздоровления ситуации на всем пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, заключила дипломат.