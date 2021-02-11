Рябков: США и ЕС должны предоставить Ирану бонусы за выполнение Тегераном ядерной сделки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия призывает США и Европу обеспечить Ирану экономические бонусы за выполнение им Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы призываем коллег в Европе и США обеспечить то, чего так не хватает иранцам, а именно экономических бонусов от их выполнения ядерной сделки. Эти бонусы были, по сути дела, ликвидированы, они, собственно говоря, и не были предоставлены. Более того, Иран столкнулся с новыми рестрикциями, новыми ограничениями и в сфере своей торговли, и по получению технологий, даже в смысле приобретения соответствующих товаров гуманитарного характера. Все в рамках пресловутой политики максимального давления, которую продвигали при прежней администрации США", - сказал он.