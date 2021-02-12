Лавров: День памяти и скорби 22 июня не должен остаться незамеченным для России и Германии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Дата 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны (Дня памяти и скорби 22 июня 1941 года), когда фашистская Германия напала на Советский Союз, не должна остаться незамеченной для России и Германии, она может послужить важным психологическим сигналом для отхода от конфронтационной политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Есть целый ряд общественных организаций: "Потсдамские встречи", форум "Петербургский диалог". Эта дата не может пройти незамеченной. Когда Владимира Путина избрали президентом России первый раз, мы продекларировали историческое примирение наших народов. Сейчас, когда нас пытаются рассорить (есть желающие это сделать и внутри Германии, и за ее пределами), эта дата может послужить важным психологическим сигналом, что нужно отойти от конфронтационной логики, не видеть везде и во всем лишь возможность вводить санкции против России", - сказал Лавров.

22 июня 1941 года германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Германская авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. Война продолжалась 1 418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек.

13 июля 1992 года постановлением президиума Верховного совета РФ 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году 22 июня было переименовано в День памяти и скорби. В этот день на территории России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу.