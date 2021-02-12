Лавров заявил, что Запад не хочет видеть проблему участия детей в акциях протеста

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Попытки Москвы указать Западу на недопустимость участия детей в акциях протеста безрезультатны, "как об стенку горох". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE".

"Мы это показываем. Но это, как принято говорить, как об стенку горох. Запад этого не видит. Как сейчас не замечает и отравления вообще [Алексея Навального]. Нам его и раньше предъявили: дескать, кайтесь", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что сторонники Навального призывали детей к участию в несанкционированных акциях. "Я же слышал, как они говорили: "А что здесь такого?" По их мнению, если дети хотят пойти [на акции], то в этом нет ничего такого. Значит, они становятся частью гражданского общества", - отметил глава МИД.

Ранее заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов заявил, что организаторы незаконных митингов хотели сделать из участвовавших в них подростков сакральных жертв.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. 2 февраля, когда суд заменил Навальному условное наказание на реальное, группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.