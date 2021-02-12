Лавров считает, что США не нужны хорошие отношения между Россией и Германией

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. США и европейские страны не заинтересованы в хороших отношениях между Россией и Германией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я уверен, что наши хорошие отношения с Германией американцам не нужны, как и не нужны другим странам, находящимся на Европейском континенте, - сказал он. - Англичанам тоже не нужны, как, собственно говоря, Западу не была нужна единая Германия в свое время".

Лавров напомнил, что именно Советский Союз был главным сторонником восстановления единства Германии. "Запад тогда очень сильно волновался и нехотя пошел на договоренности о воссоединении Германии. Мы руководствовались тем, что немецкий народ имеет право быть единым. Это историческое его предначертание как народа", - добавил министр.