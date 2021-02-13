Замглавы МИД Богданов обсудил с руководством Буркина-Фасо наращивание двусторонних связей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в ходе рабочей поездки в Буркина-Фасо обсудил с президентом Роком Марком Кристианом Каборе и главой МИД этой страны Альфой Барри дальнейшее развитие всего комплекса двусторонних отношений.

"В ходе состоявшихся бесед был подтвержден настрой Москвы и Уагадугу на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-буркинийских отношений, включая углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. При этом было констатировано наличие существенного потенциала для активизации делового партнерства через реализацию совместных перспективных проектов в сферах разработки минеральных ресурсов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили подготовку к саммиту Россия - Африка, который запланирован на 2022 год.

"При обмене мнениями по ряду ключевых международных и африканских тем с упором на проблематику противодействия терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе была отмечена неизменная нацеленность России и Буркина-Фасо на эффективное взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках", - указали в МИД.