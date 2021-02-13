Лавров провел переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам климата

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили в субботу по телефону вопросы реализации Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования", - говорится в сообщении.

Лавров и Керри договорились налаживать двусторонние контакты по климатической повестке.

"Министр и спецпредставитель условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. В целом с обеих сторон была подчеркнута необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран", - говорится в сообщении.

Лавров и Керри также договорились развивать двустороннее взаимодействие в Арктическом совете с учетом перехода председательства в этой организации к российской стороне.

"Принимая во внимание председательство Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг., собеседники договорились развивать взаимодействие и в этом формате с учетом значимости климатических вопросов в арктической повестке дня", - указали на Смоленской площади.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.