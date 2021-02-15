Лавров заявил, что принципы неделимости безопасности в Евроатлантике должны выполняться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Все страны Евроатлантики и государства - члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны следовать принципам Хельсинкского заключительного акта. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Мы считаем принципиально важным, чтобы все страны Евроатлантики, все страны - участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в своей деятельности руководствовались базовым принципами Хельсинкского заключительного акта, ключевым принципом неделимости безопасности, который был неоднократно переподтвержден на высшем уровне, но пока, к сожалению, не воплощается в практические дела, - сказал Лавров. - И это главная причина, по которой в Европе становится неспокойно".