Совет Думы обсудит отмену регулярных правчасов из-за подготовки к отчету кабмина

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в понедельник обсудит временную отмену регулярных правительственных часов в связи с подготовкой к отчету правительства, намеченному на середину апреля. Об этом журналистам сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы обсудит сегодня проведение правительственных часов по мере необходимости по предложению фракций, исходя из темы повестки. Не будем проводить правительственные часы в обычном режиме в связи с подготовкой к отчету правительства", - сказал Володин.

Спикер уточнил, что регулярный отчет кабмина может состояться в середине апреля.

Он отметил, что правительство направило в палату перечень приоритетных законопроектов. В нем 39 законодательных инициатив, из них 15 уже приняты в первом чтении. Перечень будет рассмотрен главами профильных думских комитетов.