Главы МИД РФ и Того обсудят в Петербурге противодействие терроризму и борьбу с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам диаспоры Тоголезской Республики Робером Дюссеем, который посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом по приглашению российского коллеги.

В прошлый раз министры беседовали год назад на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В МИД РФ рассчитывают, что визит Дюссея придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию многопланового двустороннего сотрудничества между Москвой и Ломе.

Как сообщила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, министры обсудят перспективы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных двусторонних отношений с акцентом на укрепление политического диалога и расширение торгово-экономических связей. Не останется без внимания и проблематика борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В Того, где численность населения составляет чуть более 8 млн человек, первый случай заражения был зафиксирован 6 марта прошлого года, а всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 874 подтвержденных случаев и 81 погибший.

Антитеррор и пираты

Главам МИД предстоит рассмотреть также ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на консолидацию усилий по противодействию террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе. В мире на эту острую проблему обращают внимание уже не первый год. Генсек ООН Антониу Гутерриш указывал на глобальность угрозы терроризма в Африке. Помощник генерального секретаря и исполнительный директор контртеррористического комитета Мишель Конинкс позднее подчеркивала, что, несмотря на все предпринимаемые усилия, "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) активно осваивает новые регионы и страны. В последние годы, по ее словам, филиалы этой группировки появились в регионе Сахель, в государствах бассейна озера Чад, а также в странах Южной и Восточной Африки.

Обсудят министры и борьбу с пиратством в Гвинейском заливе, воды которого омывают побережье Тоголезской Республики. Ведь мир по-прежнему продолжает сталкиваться с угрозой морского пиратства и разбоя. Так, например, в результате пиратского нападения 30 ноября прошлого года были похищены члены экипажа танкера Agisilaos, среди которых один россиянин. В январе моряков удалось освободить.

Конструктивное взаимодействие

В дипведомстве подчеркнули, что российско-тоголезский политический диалог основан на близости восприятия происходящих в мире процессов, созвучности подходов к актуальным проблемам современности, включая формирование полицентричной модели мироустройства и обеспечение центральной роли ООН в международных делах.

Москва и Ломе конструктивно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форумов. Примечательно, что в ходе Генассамблеи ООН в 2019 году Того стало соавтором российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Кроме того, эта африканская республика поддержала и другие российские проекты документов - по международной информационной безопасности, предотвращению гонки вооружений в космосе и неразмещению первыми оружия в космическом пространстве.

Тоголезцы воздержались при голосовании по украинским проектам резолюций о ситуации с правами человека в Крыму и о милитаризации Крыма.

Углубление политического диалога

В МИД РФ отметили, что значительное внимание на переговорах будет уделено приоритетным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее углубление политического диалога и укрепление гуманитарного взаимодействия. Не исключено, что министры затронут и тему очередного саммита Россия - Африка, который пройдет в 2022 году.

По итогам переговоров министры подпишут межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

В прошлом году отмечалось 60-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами. Стоит отметить, что до сих пор посольства обеих стран так и не возобновили работу. Российское диппредставительство было закрыто в Ломе в 1992 году, тоголезская дипмиссия в Москве - в 1999 году. В начале 2014 года президент Того Фор Гнассингбе высказался за возобновление деятельности диппредставительства в Москве, но это намерение пока остается нереализованным.

Экономическое сотрудничество

Особое место в беседе министров, как ожидается, займет тема расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По данным ФТС России, двусторонний товарооборот за январь - октябрь прошлого года составил $204,3 млн, а в 2019 году - $400 млн. Основными статьями российского экспорта являются минеральное сырье, топливо и нефтепродукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Тоголезская Республика, несмотря на маленькую территорию - 56 тыс. 785 кв. км, не обделена природными ресурсами. Страна обладает одними из крупнейших в мире запасами фосфорита, там добывают бокситы, каолин, золото, уран, хром, алюминий, графит. Тоголезцы выражают заинтересованность в привлечении российских компаний к разведке и освоению своих минеральных ресурсов, модернизации национальной инфраструктуры.

Кроме того, традиционно важным направлением двустороннего взаимодействия является подготовка тоголезских специалистов в российских высших учебных заведениях, к настоящему времени в России образование получили более 900 граждан Того.

О стране

Того - маленькое государство, расположенное в западной части Африканского континента. Там проживает более 40 народностей. Считается, что это первая страна Западной Африки, которая начала развивать туризм.

Вместе с тем, республика относится к наименее развитым странам мира. Санитарная обстановка в Того сложная, среди наиболее распространенных болезней - малярия, желтая лихорадка, столбняк и гепатиты.