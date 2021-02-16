Россия обсудит с сирийской оппозицией в Сочи отмежевание от террористов в Идлибе

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Российская сторона на международной встрече по Сирии в Сочи обсудит с делегацией сирийской оппозиции отмежевание от террористов в Идлибе. Об этом сообщил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы проведем очень обстоятельную беседу с делегацией сирийской оппозиции. Будем говорить с ними о необходимости дистанцирования от радикальных группировок, особенно в идлибской зоне деэскалации, которые фактически контролируют сейчас эту зону и мешают выполнению российско-турецких договоренностей по стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Я думаю, что время наступило и пора сирийской оппозиции все-таки попытаться взять это дело в свои руки и освободить эти территории от террористических организаций", - сказал он.