Лаврентьев: тема пагубности санкций США будет обсуждаться на встрече по Сирии в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Участники Международной встречи по Сирии в астанинском формате в Сочи рассмотрят вопросы пагубности односторонних санкций США и стран Запада в отношении республики. Об этом сообщил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"В ходе заседания мы намерены рассмотреть вопросы пагубности односторонних репрессивных жестких санкционных мер со стороны США и западных государств", - сказал он.

Лаврентьев отметил, что в настоящее время Сирия находится в сильной политической и экономической изоляции, что сужает пространство для организации равноправного делового переговорного процесса с сирийским правительством.

"Ни в коем случае нельзя позволить себе, чтобы продолжалось дальше коллективное наказание сирийского народа, в том числе той части, которая поддерживает действующие законные сирийские власти", - подчеркнул он.

Переговоры в астанинском формате будут проходить в течение двух дней. 16 февраля состоятся двусторонние и трехсторонние консультации, а 17 февраля пройдет пленарное заседание.