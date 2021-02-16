Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признателен за приглашение своего тоголезского коллеги Робера Дюссея посетить республику с визитом и обязательно им воспользуется.

"Мой коллега любезно пригласил меня посетить Того. Я признателен за приглашение, обязательно им воспользуюсь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Того.

В начале переговоров Дюссей сообщил, что во вторник состоялся первый в истории отношений Москвы и Ломе визит официального представителя Того в Россию.