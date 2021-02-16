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Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну

Первый в истории отношений Москвы и Ломе визит официального представителя Того в Россию состоялся 16 февраля
Глава МИД Того Робер Дюссей и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Глава МИД Того Робер Дюссей и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признателен за приглашение своего тоголезского коллеги Робера Дюссея посетить республику с визитом и обязательно им воспользуется.

"Мой коллега любезно пригласил меня посетить Того. Я признателен за приглашение, обязательно им воспользуюсь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Того.

В начале переговоров Дюссей сообщил, что во вторник состоялся первый в истории отношений Москвы и Ломе визит официального представителя Того в Россию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТогоРоссия
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